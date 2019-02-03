Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, не справился с управлением и протаранил шесть машин, припаркованных на Фестивальной улице. Очевидцы, исходя из собственных наблюдений, предположили, что он находился в состоянии сильного опьянения.

Вечером в субботу, 2 февраля, водитель минивэна Mercedes устроил массовое ДТП на Фестивальной улице в Москве. Момент столкновения и последствия аварии попали на видео.Судя кадрам с регистратора, предполагаемый виновник произошедшего не успел своевременно сбросить скорость перед небольшой пробкой и попытался уклониться от столкновения, однако не справился с управлением и протаранил шесть припаркованных автомобилей.Как рассказал очевидец произошедшего, мужчине, находившемуся за рулем минивэна, понадобилась медицинская помощь – ее оказали медики скорой, оперативно прибывшие на место столкновения.По версии автора ролика, водитель Mercedes находился в состоянии опьянения.