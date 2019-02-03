Ярославский Локомотив одержал гостевую победу над ХК Сочи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Проходившая на юге страны встреча получилась результативной и завершилась со счетом 4:3 в пользу железнодорожников.

Ярославский "Локомотив" одержал гостевую победу над ХК "Сочи" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Проходившая на юге страны встреча получилась результативной и завершилась со счетом 4:3 в пользу железнодорожников.Подопечные Дмитрия Квартального в промежуток с 25 по 45 минуту забросили три шайбы усилиями Михаила Беляева, Данила Юртайкина и Андрея Локтионова и, казалось бы, решили исход встречи, однако хозяева льда за 7 минут смогли отыграться и едва не совершили мини-сенсацию. Ворота ярославцев поражали Мартин Бакош, Егор Рыков и Эрик О'Делл.Однако маятник в итоге качнулся все-таки в пользу "Локо" – за 2 минуты до финальной сирены победу гостям принес Рушан Рафиков.В другом матче игрового дня нижегородское "Торпедо" в родных стенах не смогло справиться с нижнекамским "Нефтехимиком". После 60 минут основного времени команды не смогли выявить победителя (2:2) и в итоге им пришлось играть экстра-тайм. В дополнительное время и была забита решающая шайба. Голы в составе победителей забивали Павел Порядкин, Йоонас Няттинен и Марта Хайруллин. У "Торпедо" авторами голов стали Михаил Орлов и Энди Мили.