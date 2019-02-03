Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом. Я рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему Богу, — сказал он в воскресенье, выступая перед военнослужащими в ходе подготовки к военным учениям.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом. "Я рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему Богу", — сказал он в воскресенье, выступая перед военнослужащими в ходе подготовки к масштабным военным учениям, которые стартуют на следующей неделе.Президент призвал военных быть готовыми отразить нависшую над страной угрозу. "Вы солдаты родины — максимальная гарантия единства и венесуэльского суверенитета", — заявил Мадуро, слова которого приводит РИА Новости.Он заверил, что Венесуэла и дальше готова делать все возможное для своего суверенитета. "Они хотят ослабить Венесуэлу. Они говорят, что в Венесуэле будет гражданская война. Не будет ни интервенции, ни гражданской войны — будет мир в Венесуэле", — подчеркнул Мадуро.Гражданско-военные учения в стране пройдут 10-15 февраля. Как заявил ранее венесуэльский лидер, они станут самыми крупными и важными из всех, что проводились в стране за 200 лет.