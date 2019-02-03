В центральном матче 25 тура английской премьер-лиги в Манчестере на стадионе Иттихад встречались чемпион страны Манчестер Сити и лондонский Арсенал. Хозяева поля одержали победу 3:1 благодаря хет-трику Серхио Агуэро.

В центральном матче 25 тура английской премьер-лиги в Манчестере на стадионе "Иттихад" встречались чемпион страны "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал". Хозяева поля одержали победу 3:1 благодаря хет-трику Серхио Агуэро.Первая атака "горожан" стала результативной. Эмерик Ляпорт навесил в штрафную гостей, а выпрыгнувший Агуэро нанес точный удар головой. Вскоре Ляпорт поразил ворота сам, но его гол был отменен из-за положения "вне игры". Зато другой французский защитник, но уже в составе "Арсенала" — Лоран Косьельни забил хозяевам по всем правилам.Ничейный счет продержался почти до перерыва. Пока Серхио Агуэро не замкнул простел Рахима Стерлинга. Во втором тайме аргентинец забил третий гол. Мяч попал Агуэро в руку и потом залетел за линию ворот. Но арбитр засчитал взятие ворот."Манчестер Сити" победил 3:1, набрал 59 очков и продолжает преследовать лидера – "Ливерпуль", у которого 61 очко и матч в запасе. "Арсенал" с 47 очками отступил на шестое место, пропустив вперед "Манчестер Юнайтед".