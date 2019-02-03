Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка коллег, поэтому она готова возобновить переговоры с ЕС по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка коллег, поэтому она готова возобновить переговоры с ЕС по Brexit.Мэй подчеркнула, что по возвращении в Брюссель продолжит борьбу за Британию и Северную Ирландию со свежим мандатом.Есть путь, который позволит получить поддержку большинства депутатов, чтобы выйти из ЕС упорядоченным образом и по графику – 29 марта.Кроме того, премьер-министр отрицает, что переговоры по "страховочному плану" могут угрожать мирному процессу в Северной Ирландии.В это же время министр торговли Великобритании Лиам Фокс раскритиковал нежелание Брюсселя возобновлять переговоры. Великобритания справится с жестким выходом, хотя это нежелательно.Ранее британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, но "страховочный план", предложенный депутатом Грэмои Брэйди, был поддержан большинством голосов.После этого Мэй сообщила, что Лондон будет настаивать на поправках и невозможность возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией, передает "Интерфакс".