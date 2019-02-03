Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси может пропустить полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского Реала. Аргентинец получил повреждение приводящей мышцы в игре 22 тура чемпионата Испании против Валенсии (2:2).

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси может пропустить полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала". Аргентинец получил повреждение приводящей мышцы в игре 22 тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2).После игры с "летучими мышами" Месси прошел первичное обследование, которое исключило серьезную травму, сообщает FootballHD. Однако сможет ли аргентинец сыграть против "Королевского клуба" покажет более тщательное обследование, которое состоится в понедельник.Напомним, что в результате жеребьевки "Барселона", являющаяся действующим обладателем национального кубка, поспорит с "Реалом" за путевку в финал турнира. Победитель определится по итогам двух матчей – они состоятся 6 и 27 февраля.В другой полуфинальной паре сыграют "Бетис" и "Валенсия", цвета которой защищает россиянин Денис Черышев.