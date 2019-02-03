Бытовой конфликт с возгоранием – мужчина загорелся после попадания из тазера, пущенного в ход охранником ресторана. Причиной противостояния стало непонимание между персоналом ресторана и посетителем в результате которого последнего решили выставить из заведения.

Полиция Филадельфии – города в штате Пенсильвания, расположенного на северо-востоке США, проверяет обстоятельства необычного инцидента, снятого на видео и опубликованного в Сети очевидцем.Как удалось выяснить местным СМИ, на днях один из посетителей ресторана повздорил с персоналом. Мужчину решили выставить из заведения и за дело взялись охранники.На улице конфликт вспыхнул с новой силой, и сотрудник службы безопасности решил применить шокер. Заряд тазера попал в ногу мужчине и через мгновение конечность был объята пламенем.Судя по всему, выстрел пришелся в зажигалку или иной предмет, спровоцировавший возгорание.О характере травм, полученных пострадавшим, не сообщается.