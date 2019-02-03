В одной из квартир на улице Бестужевых 63-летний местный житель незаконно зарегистрировал приезжих граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Отрадное совместно с сотрудниками территориального отдела по вопросам миграции выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту их пребывания в Российской Федерации.Сотрудниками полиции было установлено, что в одной из квартир на улице Бестужевых 63-летний местный житель незаконно зарегистрировал приезжих граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29