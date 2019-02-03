Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу CBS, что он самый суровый президент США в отношениях с Россией.

Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу CBS, что он самый суровый президент США в отношениях с Россией. Нет президента суровее, чем Дональд Трамп, подчеркнул он.И снова назвал расследование о предполагаемых связях своего предвыборного штаба с российской стороной фальшивкой. Обнародование результатов он оставил на усмотрение спецпрокурора Роберта Мюллера, но подчеркнул, что 34 человека, проходивших по делу, не имеют к нему отношения.Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже называл их голословными.