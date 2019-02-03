Супруга исполнителя Льва Лещенко сделала откровенное признание. Ирина Лещенко поделилась своим горем.

Супруга исполнителя Льва Лещенко сделала откровенное признание.Ирина Лещенко поделилась своим горем.Народный артист Лев Лещенко отпраздновал 77-летие. В честьдня рождения он вместе с женой Ириной стал гостем программы "Сегодня вечером".В студии зашел разговор о личной жизни знаменитости. В томчисле затронули тему детей. Известно, что у четы, которая вместе уже 40 лет, нет отпрысков.Ирина призналась присутствующим, что "эта печаль сидитглубоко в прошлом" и ей очень больно говорить об этом. Супруга звезды отметила,что очень жалеет, что так получилось. Для нее это настоящая трагедия, которую она до сих пор не пережила.Ирина также рассказала, что знаменитый супруг ее оченьбалует. Он часто делает ей дорогие подарки. Как-то раз он неожиданно купил ейквартиру в Сочи. Но на этом артист не остановился."В очередной приезд в Сочи он сказал: "Поедем в морскойпорт". Мы идем по пирсу, там стоит небольшая лодка, на которой написано:"Ирчи". А по-венгерски, уменьшительно, меня так и звали. Я подумала: "Это надоже, какой-то идиот, в Сочи, назвал лодку таким странным словом!". И тут он мнеговорит, что это моя лодка!" – вспомнила Ирина Лещенко.