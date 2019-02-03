Лавры Анастасии Волочковой не дают покоя российским звездам.
Примеру балерины, которая любит демонстрировать
шпагаты в бане, последовал бывший муж Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов.
Лавры Анастасии Волочковой не дают покоя российским звездам.
Примеру балерины, которая любит демонстрировать
шпагаты в бане, последовал бывший муж Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов.
Футболист устроил фотосессию в бане вместе с третьей женой -
моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко. Супругов запечатлели в бочке, с
банными шапочками на головах.
"Утром улетаю на сборы, а сейчас едем к дочке", —
подписал свой пост в Instagram
футболист.
Надо сказать, что снимки не впечатлили подписчиков.
Некоторые из них даже возмутились тем, что Настя разрешает Дмитрию публиковать
такие интимныефотографии.
Сама Анастасия тем временем сообщила, что они с Дмитрием отпраздновали
годовщину своего венчания – вдвоем, без родственников и друзей. Подписчики осудили
супругов за то, что они оставили полугодовалую дочь на своих родителей. По
словам комментаторов, Костенко и Тарасов по-прежнему не осознают всю
серьезность того, что уже несут ответственность за маленького человека.
У спортсмена уже начались трудовые будни. До новогодних каникул
Дмитрий Тарасов вместе с супругой Анастасией Костенко и шестимесячной дочкой
Миланой отдохнул на Мальдивах. Курорт стал очень популярным у российских звезд:
там же отдыхала и экс-супруга полузащитника "Локомотива" Ольга
Отпуск , которая отдыхала вместе с сестрой Анной и
подругой, завершился скандалом. Компания переехала с мальдив в Куршевель, где
также славно провела время. Однако потом что-то произошло: в Москву сестры
летели одним самолетом, но в разных классах – Ольга Бузова в бизнесс-классе, а
Анна в эконом. Приехав домой, сестра отписалась от Ольги в соцсетях.