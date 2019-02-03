Лавры Анастасии Волочковой не дают покоя российским звездам. Примеру балерины, которая любит демонстрировать шпагаты в бане, последовал бывший муж Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов.

Лавры Анастасии Волочковой не дают покоя российским звездам.Примеру балерины, которая любит демонстрироватьшпагаты в бане, последовал бывший муж Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов.Футболист устроил фотосессию в бане вместе с третьей женой -моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко. Супругов запечатлели в бочке, сбанными шапочками на головах."Утром улетаю на сборы, а сейчас едем к дочке", —подписал свой пост в Instagramфутболист.Надо сказать, что снимки не впечатлили подписчиков.Некоторые из них даже возмутились тем, что Настя разрешает Дмитрию публиковатьтакие интимныефотографии.Сама Анастасия тем временем сообщила, что они с Дмитрием отпраздновалигодовщину своего венчания – вдвоем, без родственников и друзей. Подписчики осудилисупругов за то, что они оставили полугодовалую дочь на своих родителей. Пословам комментаторов, Костенко и Тарасов по-прежнему не осознают всюсерьезность того, что уже несут ответственность за маленького человека.У спортсмена уже начались трудовые будни. До новогодних каникулДмитрий Тарасов вместе с супругой Анастасией Костенко и шестимесячной дочкойМиланой отдохнул на Мальдивах. Курорт стал очень популярным у российских звезд:там же отдыхала и экс-супруга полузащитника "Локомотива" ОльгаОтпуск , которая отдыхала вместе с сестрой Анной иподругой, завершился скандалом. Компания переехала с мальдив в Куршевель, гдетакже славно провела время. Однако потом что-то произошло: в Москву сестрылетели одним самолетом, но в разных классах – Ольга Бузова в бизнесс-классе, аАнна в эконом. Приехав домой, сестра отписалась от Ольги в соцсетях.