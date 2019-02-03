В воскресенье в киевском Софийском соборе прошла интронизация предстоятеля Православный церкви Украины митрополита Епифания.

В воскресенье в киевском Софийском соборе прошла интронизация предстоятеля Православный церкви Украины митрополита Епифания. На церемонию собрались президент Украины Петр Порошенко, члены правительства, зарубежные представители. В соборе присутствовали около 60 епископов, включая посланцев Константинопольского патриархата. В день интронизации Епифанию исполнилось 40 лет.Для простых верующих событие не стало знаковым, так как площадь перед собором практически пуста, пишет ТАСС. Отсутствовал на соборе и "почетный патриарх ПЦУ" Филарет. Как сообщил представитель ПЦУ архиепископ Евстратий, врачи запретили Филарету покидать больницу в связи с повышенным давлением.Поместные православные церкви других стран отказалась участвовать в расколе и не прислали свои делегации в Киев.На понедельник запланирован первый собор ПЦУ, на котором будут обсуждать вопросы организации и функционирования.