По последним данным, в результате ДТП с автобусом, перевозившим детский коллектив для выступления на конкурсе в Калуге, погибли четыре человека, в том числе – ребенок. Кроме того, сообщается о том, что 16 человек получили травмы.

Очевидец запечатлел последствия серьезной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Калужской области, произошедшей утром в воскресенье, 3 февраля.Напомним, что водитель автобуса, MAN, перевозивший группу детей в Калугу на конкурсное выступление в филармонию, не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.Известно, что в автобусе находилось 48 человек. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли двое взрослых и пострадали 16 детей, однако, по уточненным данным, которые приводит Интерфакс, погибших уже четверо, в том числе – ребенок.На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.