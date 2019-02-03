Франция признает провозгласившего себя лидером Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо законным президентом этой страны, если до вечера воскресенья, 3 февраля, не будет объявлено о новых выборах, заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

Франция признает провозгласившего себя лидером Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо законным президентом этой страны, если до вечера воскресенья, 3 февраля, не будет объявлено о новых выборах, заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.Прошедшие выборы Николаса Мадуро она назвала фарсом. "Если до сегодняшнего вечера он не возьмет на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы", — цитирует слова французского дипломата РИА Новости.О признании Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января, уже заявили США, Великобритания, Германия, Испания, Австралия, Канада, Израиль и другие страны.