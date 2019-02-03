Сборная России по шорт-треку одержала победу на этапе Кубка мира в смешанной гонке на дистанции 2000 метров. Россию представляли Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов и Софья Просвирнова. Соревнование проходит в немецком Дрездене.

Сборная России по шорт-треку одержала победу на этапе Кубка мира в смешанной гонке на дистанции 2000 метров. Россию представляли Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов и Софья Просвирнова. Соревнование проходит в немецком Дрездене.Общими усилиями российские спортсмены проехали дистанцию за 2 минуты 40,527 секунды. Следом за ними с результатом 2 минуты 41,045 секунды финишировали шорт-трекисты сборной Венгрии. Замкнули тройку лучших атлеты из Великобритании (2.45,762).Текущий этап Кубка мира завершится в воскресенье.