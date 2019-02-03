Международное сообщество должно помочь Венесуэле, но без вмешательства в ее внутренние дела, считает директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. А член Совета Федерации Владимир Джабаров убежден, что США не решатся отправить туда свой воинский контингент.

Международное сообщество должно помочь Венесуэле, но без вмешательства в ее внутренние дела, считает директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.По его мнению, проблемы страны, прежде всего социально-экономического плана, должны решать сами венесуэльцы. "Задача международного сообщества — помочь им в этом, без деструктивного вмешательства извне", — приводит слова Щетинина "Интерфакс".Со своей стороны, член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров убежден, что США не решатся отправить туда свой воинский контингент."Не думаю, что США пойдут на такую военную авантюру. Иначе в Венесуэле поднимется мощное партизанское движение, к которому могут присоединиться добровольцы из других стран, симпатизирующие Мадуро", — заявил Джабаров, слова которого цитирует РИА Новости.По мнению сенатора, заявление президента США Дональда Трампа о возможности отправки военнослужащих в Венесуэлу призвано "подтолкнуть" Вооруженные силы этой страны к нарушению присяги и предательству законно избранного руководства. Завтра же Трамп свое заявление может дезавуировать, не исключает Джабаров.23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. О признании Гуайдо уже заявили США и ряд других стран. Венесуэльский же лидер Николас Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиции назвал марионеткой США.