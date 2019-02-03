3 февраля стало известно о скоропостижной кончине Кирилла Толмацкого более известного как рэпер Децл. 35-летний артист умер во время гастролей.

февраля стало известно о скоропостижной кончине Кирилла Толмацкого болееизвестного как рэпер Децл. 35-летний артист умер во время гастролей.Дебютныйальбом Децла "Кто ты?" увидел свет в 2000 году. Тогда еще 17-летний юноша сталкумиром своих же ровесников. Пластинкабыла настоящим прорывом. Сейчас она входит в число самых продаваемых альбомовв России с тиражом более миллиона экземпляров.Длямногих преданных фанатов смерть Толмацкого стала большим шоком и горем, в Сети миллионы комментариев с соболезнованиями. Народ не может принять гибель молодой звезды. О своей скорбитакже заявили многие знаменитости, в том числе и Алла Пугачева."Ужеуходит наше поколение и даже те, кто младше нас. Кирилл был ярким символомнового времени в 90-х годах. Его звезда зажглась внезапно и также внезапносгорела. Увы, но в последние годы его имя в новостях всплывало только в связисо скандалами с Бастой. Только его истинные поклонники знали, что он непереставал гастролировать и выступать со своими концертами по России. В деньсмерти Толмацкого об этом узнала и вся страна. Он умер сразу после концерта вИжевске, на котором он как всегда полностью выложился. Именно так умираютартисты. Жаль, что он ушел несправедливо рано. Светлая память Кириллу.Соболезнования его семье", – отметил в беседе с "Дни.ру" член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Напомним, что культовый певец девяностых и двухтысячных рэперДецл умер от остановки сердца. Трагедия произошла после выступления музыканта вИжевске. Об этом сообщил отец звезды. "Кирилла больше нет", –написал Александр Толмацкий в Facebook.Известно,что во время выступления рэпер Децл чувствовал себя отлично, на недомогание нежаловался. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкие вызвали скорую, новрачи успели только констатировать смерть.