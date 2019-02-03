3
февраля стало известно о скоропостижной кончине Кирилла Толмацкого более
известного как рэпер Децл. 35-летний артист умер во время гастролей.
3
февраля стало известно о скоропостижной кончине Кирилла Толмацкого более
известного как рэпер Децл. 35-летний артист умер во время гастролей.
Дебютный
альбом Децла "Кто ты?" увидел свет в 2000 году. Тогда еще 17-летний юноша стал
кумиром своих же ровесников. Пластинка
была настоящим прорывом. Сейчас она входит в число самых продаваемых альбомов
в России с тиражом более миллиона экземпляров.
Для
многих преданных фанатов смерть Толмацкого стала большим шоком и горем, в Сети миллионы комментариев с соболезнованиями. Народ не может принять гибель молодой звезды. О своей скорби
также заявили многие знаменитости, в том числе и Алла Пугачева.
"Уже
уходит наше поколение и даже те, кто младше нас. Кирилл был ярким символом
нового времени в 90-х годах. Его звезда зажглась внезапно и также внезапно
сгорела. Увы, но в последние годы его имя в новостях всплывало только в связи
со скандалами с Бастой. Только его истинные поклонники знали, что он не
переставал гастролировать и выступать со своими концертами по России. В день
смерти Толмацкого об этом узнала и вся страна. Он умер сразу после концерта в
Ижевске, на котором он как всегда полностью выложился. Именно так умирают
артисты. Жаль, что он ушел несправедливо рано. Светлая память Кириллу.
Соболезнования его семье", – отметил в беседе с "Дни.ру" член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Напомним, что культовый певец девяностых и двухтысячных рэпер
Децл умер от остановки сердца. Трагедия произошла после выступления музыканта в
Ижевске. Об этом сообщил отец звезды. "Кирилла больше нет", –
написал Александр Толмацкий в Facebook.
Известно,
что во время выступления рэпер Децл чувствовал себя отлично, на недомогание не
жаловался. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкие вызвали скорую, но
врачи успели только констатировать смерть.