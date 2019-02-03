В немецком Дрездене продолжается четвертый этап Кубка мира по шорт-треку. В женской сетке соревнований победу в эстафете на 3000 метров одержали спортсменки сборной России, проехавшие дистанцию за 4 минуты 08,389 секунды.

В немецком Дрездене продолжается четвертый этап Кубка мира по шорт-треку. В женской сетке соревнований победу в эстафете на 3000 метров одержали спортсменки сборной России, проехавшие дистанцию за 4 минуты 08,389 секунды.Золотые медали российской команде принесли Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова. Обладательницами серебряных медалей стали голландские спортсменки, последняя из которых пересекла финишную линию спустя 4 минуты 15,763 секунды. Бронзовый призер определится позже.Напомним, что ранее на этапе Кубка мира в Дрездене сборная России также выиграла смешанную эстафету.