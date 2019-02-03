Мужчина, ранивший своего знакомого в Ростове-на-Дону, явился с повинной.

Мужчина, ранивший своего знакомого в Ростове-на-Дону, явился с повинной, сообщает Следственный комитет.Ранее сообщалось, что днем 3 февраля 53-летний ростовчанин выстрелил из ружья в своего 50-летнего знакомого в ходе ссоры. Потерпевший был госпитализирован. Подозреваемый с места происшествия скрылся, но впоследствии явился в правоохранительные органы.Возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч. 1 и ч. 3 УК РФ ("Покушение на убийство").