Эвелина Бледанс уверена, что ей нельзя официально регистрировать отношения с избранником. По мнению артистки, в ее случае брак противопоказан.

Эвелина Бледанс уверена, что ей нельзяофициальнорегистрировать отношения с избранником. По мнению артистки, в ее случае брак противопоказан.Эвелина отметила, что в ее возрасте и положении стремитьсявыйти замуж – это нормально. Однако она еще хочет "поперебирать" женихов. Идтиснова в ЗАГС не хочется.Тем более недавно Бледанс встретилась с экстрасенсом, который отговорилзнаменитость от замужества. Артистка согласилась с манием ведуна."Мне вообще лучше не оформлять отношения с мужчиной официально.Как только это происходит, моментально начинаются разногласия. Ведь я же поприроде охотник: когда чувствую, что закогтила жертву, теряю к ней интерес.Яркий тому пример – мой первый брак", – заметила Бледанс в интервью.После Эвелина рассказала, что очень дружна с артистомСтаниславом Садальским. Звезда охарактеризовала приятеля как доброго, искреннего и щедрого человека.По словам Бледанс, актер всегда встречает гостеприимно, дарит дорогостоящиеподарки на каждый праздник, он буквально завалил ее украшениями."У меня есть ряд ювелирныхукрашений, которые преподнес Станислав Юрьевич. Он чувствует, в чем тынуждаешься, и ни в коем случае не явится накануне 31 декабря со статуэткойснеговичка для галочки – мол, не с пустыми руками. После развода вручил мнелампу любви, чтобы я не была одинока. Поставила ее на тумбочке в прихожей", -цитирует знаменитость .