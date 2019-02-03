Российская саночница Виктория Демченко выиграла бронзовую медаль этапа Кубка мира, который проходит в немецком местечке Альтенберг. Россиянка продемонстрировала третий результат по итогам одной попытки.

Российская саночница Виктория Демченко выиграла бронзовую медаль этапа Кубка мира, который проходит в немецком местечке Альтенберг. Россиянка продемонстрировала третий результат по итогам одной попытки.Спортсмены провели лишь один заезд вместо полагающихся двух. Главной причиной стали погодные условия – на Альтенберг свалились обильные осадки. В итоге победу праздновала итальянская саночница Сандра Робатшер, результат которой составил 53,932 секунды. Второе место осталось за немкой Натали Гайзенбергер (+0,090 секунды). Третью строчку заняла Демченко, отстав от лучшего времени на 0,246 секунды.Также отметим, что в десятку лучших вошла еще одна представительница России Татьяна Иванова. Она финишировала на 10 месте с отставанием в 0,451.