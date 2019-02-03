Представитель депутата Верховной рады Надежда Савченко подала документы в ЦИК Украины. Однако у Савченко нет суммы, необходимой для залога, ее сестра Вера в Facebook объяснила, что сбор долго не получалось открыть, и поэтому деньги собрать не удалось.

Представитель депутата Верховной рады Надежда Савченко подала документы в ЦИК Украины. Однако у Савченко нет суммы, необходимой для залога, ее сестра Вера в Facebook объяснила, что сбор долго не получалось открыть, и поэтому деньги собрать не удалось.Савченко попросила ЦИК пойти на уступки и зарегистрировать ее без залога в размере 90,8 тысячи долларов.Сама депутат находится в СИЗО, ее подозревают в подготовке терактов в центре Киева, передает РИА Новости.Выборы президента на Украине пройдут 31 марта.