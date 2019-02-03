Накануне телеведущая Кения Собчак дала откровенное интервью, где косвенно затронула тему развода. Зрители с нетерпением ждали ответа ее супруга актера Максима Виторгана. Отповедь не заставила себя ждать.

Накануне телеведущая Кения Собчак дала откровенное интервью,где косвенно затронула тему развода. Зрители с нетерпением ждали ответаее супруга актера Максима Виторгана. Отповедь не заставила себя ждать.В личном Instagram Виторган опубликовал внушительныхразмеров пост. Артист отметил, мол, доброжелатели сообщили ему, что сразу нанескольких телеканалах готовятся к выходусразу несколько программ "а-ля Малахов и прочее говнище". В этих шоу прямо или косвеннобудут касаться его персоны.Также артист сообщил, чтоего друзей обзванивали редакторы передач и приглашали на съемки, некоторым телевизионщикипредлагали денежное вознаграждение за участие. Пытались связаться и с нимсамим."Так вот, что я имеюсказать: ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя изаниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным. Яникого не осуждаю: бывает нужда заставит или в телек так хочется, что мочи нет,а разрешение как раз есть. Это выбор каждого (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – заметил Максим.Ниже Виторган отметил,что счастлив от того, что зрители не могут увидеть в этих программах людей емупо-настоящему "близких". "Это, простите за пафос, несовместимо с ихвнутренним нравственным камертоном. Все остальные – это всего лишь бабки уподъезда, запертые в теле селебрити разной степени вялой ( или не вялой – вотдельном случае) медийности", – добавил взбешенный артист.Отметим, что Виторганопубликовал пост сразу после выхода в свет программы "Эксклюзив" Первогоканала, где его супруга Ксения Собчак прокомментировала их непростую семейнуюситуацию. Теледива уклончиво отвечала на вопросы, но признала, что переживаеттяжелый период. "Максим навсегда останется для меня человеком родным,близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с нимродственники и близкие люди", – прокомментировала вопрос о разводе Собчак.Напомним, что в Сети неперестают обсуждать драку Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова,последнего народная молва записала в любовники Ксении Собчак. Ходят слухи, чтобрак телеведущей и актера подошел к концу.