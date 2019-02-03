Джером Дэвид Сэлинджер, автор всемирно известного романа Над пропастью во ржи (1951), не прекращал литературный труд после ухода в добровольное затворничество в 1965 году.

Джером Дэвид Сэлинджер, автор всемирно известного романа "Над пропастью во ржи" (1951), не прекращал литературный труд после ухода в добровольное затворничество в 1965 году. Об этом в интервью газете "Гардиан" рассказал сын писателя Мэтт Сэлинджер.По его словам, отец написал очень много произведений, поэтому на подготовку к печати потребуются годы. Семья писателя работает над этим с 2011 года. Мэтт Сэлинджер надеется, что уйдет меньше, чем десять лет.Говоря об уединенной жизни отца в своем доме в Корнише, Мэтт пояснил, что Сэлинджер не хотел "взаимодействовать часто с людьми, в особенности, с теми, кто связан с литературой"."Он не желал играть в эти игры, он хотел вариться в собственном соку", — сказал Мэтт.Сын писателя не уточнил содержание новых романов Сэлинджера, пишет ТАСС. Предположительно, события будут развиваться вокруг семьи Глассов — героев других рассказов и повестей Сэлинджера. Сын писателя уверен, что в пока неопубликованных романах "затронуты все темы, которые могут заинтересовать разборчивого читателя".1 января 2019 года Джерому Дэвиду Сэлинджеру исполнилось бы 100 лет.