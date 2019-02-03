Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах субботней аварии в Архангельске, где водитель скорой помощи с включенными спецсигналами выехал на перекресток и протаранил легковушку, двигавшуюся на разрешающий сигнал светофора.

В минувшую субботу, 2 февраля, на пересечении улиц Тимме и 23-й Гвардейской Дивизии произошло столкновение с участием трех автомобилей, в том числе – машины скорой помощи. Авария попала в объектив регистратора очевидца.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, реанимобиль выехал на перекресток с включенными проблесковыми маячками и сиреной, после чего протаранил "ВАЗ", двигавшийся на разрешающий сигнал светофора.После столкновение скорая помощь врезалась в легковой Volkswagen.В полиции отметили, что в результате произошедшего пострадал пассажир "ВАЗа".