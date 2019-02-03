США намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп. Что же касается вывода американских войск из Сирии и Афганистана, президент заявил, что США смогут быстро вернуть их назад, если возникнет такая необходимость.

США намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.Он напомнил, что США построили в Ираке современную военную базу, на что потратили "целое состояние". И одна из целей сохранения этой базы — наблюдение за Ираном. "Иран — вот настоящая проблема", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.В этой связи он отметил, что не согласен с выводами американской разведки о соблюдении Ираном ядерного соглашения. По мнению Трампа, Иран является "порочной" страной, в которой граждане гибнут, подвергаются пыткам. Но после выхода США из "ядерной сделки" Иран стал другой страной — с немалыми финансовыми трудностями. "Посмотрим, что получится", — добавил Трамп.Что же касается вывода американских войск из Сирии и Афганистана, президент заявил, что США смогут быстро вернуть их назад, если возникнет такая необходимость. "У нас есть очень быстрые самолеты, очень хорошие грузовые самолеты. Мы можем вернуться очень быстро", — отметил он. Кроме того, продолжил Трамп, после вывода войск из Афганистана там останется американская разведка.В Сирии же на данный момент остается воинский контингент США численностью в две тысячи человек. По словам американского лидера, часть этих военнослужащих будет передислоцирована на базу в Ираке, а часть отправится домой.Между тем депутат российской Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов заявил, что действия США, по сути, препятствовали сирийскому урегулированию. И возможное возвращение в Сирию американских войск не будет способствовать поддержанию мира и порядка в этой стране.По мнению парламентария, американский контингент в Сирии выходит оттуда как "побитые собаки", но они "огрызаются", что могут вернуться. "Лучше бы никогда не возвращались", — цитирует слова Морозова РИА Новости.