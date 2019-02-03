Женщины, находящиеся в областной клинической больнице в Челябинске вместе со своими детьми, рассказали о том, что мать бьет своего двухмесячного малыша и издевается над ним. Администрация лечебного учреждения уже приняла меры.

В Сети появились сведения об избиении двухмесячного младенца его матерью в Челябинской областной детской клинической больнице.Все началось с того, что в социальных сетях было опубликовано сообщение от женщины, находившейся со своим ребенком в том же лечебном учреждении. По ее словам, мать издевалась над малышом, вместе с которым лежала в нейрохирургическом отделении.Очевидцы утверждают, что она "его бьёт, ругается матом, швыряет на кроватку и постоянно говорит насколько он ей надоел", кроме того, "нанесла телесные повреждения малышу: укусила его в лоб, ударила по лицу. Ребенок попал сюда по вине мамы – она его уронила".Администрация больницы направила к женщине психолога и юриста, которые провели с ней беседу.О реакции полиции и органов опеки пока не сообщается.