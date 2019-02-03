По информации источника в российском оборонно-промышленном комплексе, входящий в состав многоцелевой океанской системы Посейдон необитаемый подводный аппарат сможет самостоятельно обходить любые системы защиты потенциального противника, что с учетом ходовых качеств сделает его неуязвимым.

По информации источника в российском оборонно-промышленном комплексе, входящий в состав многоцелевой океанской системы "Посейдон" необитаемый подводный аппарат сможет самостоятельно обходить любые системы защиты потенциального противника, что с учетом ходовых качеств сделает его неуязвимым.Источник уточнил, что аппарат сможет обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника за счет полностью автономной системы управления. При этом глубина его хода будет превышать 1 километр, а скорость сможет достигать 200 километров в час, передает ТАСС. Официального подтверждения таких технических характеристик пока не поступало.Как сообщалось, накануне президент России Владимир Путин сообщил об окончании ключевого этапа испытаний необитаемого подводного аппарата "Посейдон". Впервые о создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой глава государства сообщил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По его словам, эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и другие цели.