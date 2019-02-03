Оксана Акиньшина большую часть года проживает в Швейцарии. Артистка посвящает все свое время детям,
которые родились в браке с бизнесменом Арчилом Геловани.
Оксана Акиньшина большую часть года проживает в Швейцарии. Артистка посвящает все свое время детям,
которые родились в браке с бизнесменом Арчилом Геловани.
Оксана дала откровенное интервью,
в котором призналась, что ее шестилетний сын Константин имеет задатки гения.
Мальчик с успехом учится в одной из самых престижных школ Европы. Звезда
отмечает, что получила сына-вундеркинда благодаря мужу, тот, по ее словам,
имеет отличную генетику.
"Кока, как мы его называем, – настоящий
ботаник. Он постоянно что-то строит, коллекционирует, интересуется ископаемыми,
вулканами. В каждой стране тащит в музеи", – сообщила артистка.
Радует знаменитость и младшая дочь Эмми. Двухлетняя
девочка уже проявляет "женскую мудрость". "Это проявляется в характере, в той
требовательности, которая в ней присутствует, в достоинстве, в продуманности",
– сообщила Оксана.
Артистка добавила, что бывает очень строга к
детям. Она сама организована, поэтому требует того же от отпрысков. В ее гостиной, например, малыши никогда не устраивают беспорядок. "Я ору: "Какого черта эта игрушка
делает в моей гостиной, если у вас целый этаж внизу и свои отдельные
комнаты?!" У меня все по полочкам, а цветные карандаши разобраны строго по
цветам. А еще я крайне не люблю, когда люди непунктуальны или делают что-то
через ж*****, – отметила она.
Знаменитость
призналась, что в воспитании детей ей обычно помогают две няни. Однако сейчас
она ищет замену одной из гувернанток. "Недавно у меня чуть не случился
сердечный приступ, потому что няня наступила на мою любимую черепаху, которую я
привезла из Сирии контрабандой в кармане четыре года назад. Проломила ей
панцирь. Я так орала, чуть не убила всех!" – призналась артистка в беседе с
корреспондентом журнала .
По
словам Акиньшиной, ветеринарам чудом удалось спасти животное. Артистка объездила
с питомцем десятки клиник. Черепаху оперировали, заливали панцирь, ставили
гипс, кололи антибиотики.
Напомним,
что у Акиньшиной есть старший девятилетний сын Филипп, от первого мужа
бизнесмена Дмитрия Литвинова. Мальчик живет с бабушкой в России, ходят слухи,
что у него аутизм, но точно никто не знает.
"Филипп
живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья,
поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не
говорить", – сообщила звезда в одном из интервью.