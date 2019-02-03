Оксана Акиньшина большую часть года проживает в Швейцарии. Артистка посвящает все свое время детям, которые родились в браке с бизнесменом Арчилом Геловани.

Оксана Акиньшина большую часть года проживает в Швейцарии. Артистка посвящает все свое время детям,которые родились в браке с бизнесменом Арчилом Геловани.Оксана дала откровенное интервью,в котором призналась, что ее шестилетний сын Константин имеет задатки гения.Мальчик с успехом учится в одной из самых престижных школ Европы. Звездаотмечает, что получила сына-вундеркинда благодаря мужу, тот, по ее словам,имеет отличную генетику."Кока, как мы его называем, – настоящийботаник. Он постоянно что-то строит, коллекционирует, интересуется ископаемыми,вулканами. В каждой стране тащит в музеи", – сообщила артистка.Радует знаменитость и младшая дочь Эмми. Двухлетняядевочка уже проявляет "женскую мудрость". "Это проявляется в характере, в тойтребовательности, которая в ней присутствует, в достоинстве, в продуманности",– сообщила Оксана.Артистка добавила, что бывает очень строга кдетям. Она сама организована, поэтому требует того же от отпрысков. В ее гостиной, например, малыши никогда не устраивают беспорядок. "Я ору: "Какого черта эта игрушкаделает в моей гостиной, если у вас целый этаж внизу и свои отдельныекомнаты?!" У меня все по полочкам, а цветные карандаши разобраны строго поцветам. А еще я крайне не люблю, когда люди непунктуальны или делают что-точерез ж*****, – отметила она.Знаменитостьпризналась, что в воспитании детей ей обычно помогают две няни. Однако сейчасона ищет замену одной из гувернанток. "Недавно у меня чуть не случилсясердечный приступ, потому что няня наступила на мою любимую черепаху, которую япривезла из Сирии контрабандой в кармане четыре года назад. Проломила ейпанцирь. Я так орала, чуть не убила всех!" – призналась артистка в беседе скорреспондентом журнала .Пословам Акиньшиной, ветеринарам чудом удалось спасти животное. Артистка объездилас питомцем десятки клиник. Черепаху оперировали, заливали панцирь, ставилигипс, кололи антибиотики.Напомним,что у Акиньшиной есть старший девятилетний сын Филипп, от первого мужабизнесмена Дмитрия Литвинова. Мальчик живет с бабушкой в России, ходят слухи,что у него аутизм, но точно никто не знает."Филиппживет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья,поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом неговорить", – сообщила звезда в одном из интервью.