Водитель автобуса, перевернувшегося под Калугой, был трезв. Уже проведено медосвидетельствование, показавшее отсутствие алкоголя в крови водителя.

Водитель автобуса, перевернувшегося под Калугой, был трезв. Уже проведено медосвидетельствование, показавшее отсутствие алкоголя в крови водителя, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы ТАСС.Автобус, перевозивший детей из Липецка в Калугу, перевернулся на трассе утром в воскресенье. В результате ДТП погибли семь человек, более 30 пострадали. Всего в автобусе находились 48 человек.По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением на скользкой дороге, автобус съехал в кювет и перевернулся. Также рассматривается версия о возможной технической неисправности автобуса. Известно, что транспортное средство произведено порядка 30 лет назад и имело большой пробег, хотя по документам было исправно. По некоторым данным, автобус мог проходить техосмотр лишь номинально. Об этом свидетельствуют данные о том, что ТО в последний раз пройден в одном из регионов Юга России, несмотря на смоленскую регистрацию автобуса.В данный момент следственные действия на месте аварии завершены, движение полностью восстановлено.