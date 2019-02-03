Соединенные Штаты Америки планируют размещение еще 3750 военнослужащих на юго-западном участке границы США с Мексикой. Дополнительные подразделения будут развернуты в регионе на 90 дней.

Соединенные Штаты Америки планируют размещение еще 3750 военнослужащих на юго-западном участке границы США с Мексикой. Такие данные сообщает агентство Reuters, ссылаясь на министерство обороны США.Как уточняется, дополнительные подразделения будут развернуты в регионе на 90 дней. Таким образом, общее число военных США на границе достигнет 4350 человек, передает ТАСС.Также на границе вплоть до сентября будут размещены системы мобильного наблюдения. Между пунктами пропуска будет протянуто 240 километров колючей проволоки, сообщает РИА Новости.