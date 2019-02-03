Подразделение госкорпорации Ростех - концерн Автоматика - выпустило в продажу защищенный от прослушки телефон Круиз-К.

Подразделение госкорпорации "Ростех" - концерн "Автоматика" — выпустило в продажу защищенный от прослушки телефон "Круиз-К". Аппарат не будет продаваться физическим лицам, а юридические смогут приобрести от одной штуки.Как рассказали РИА Новости в "Ростехе", стоимость телефона зависит от заказанной партии. Предварительно "Круиз-К" оценили в 85 тысяч рублей.Технические характеристики засекречены, но известно, что аппарат управляется операционной системой собственной разработки."Благодаря ноу-хау разработчиков концерна "Автоматика" аппарат невозможно взломать и прослушать", — пояснили в "Ростехе"."Круиз-К" сертифицирован ФСБ России как соответствующий требованиям к передаче секретных данных.