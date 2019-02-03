Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер признался, что его не ждут в норвежском Мольде, из которого он был командирован в английский клуб. У специалиста уже был разговор на эту тему с владельцем клуба из Норвегии.

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер признался, что его не ждут в датском "Мольде", из которого он был командирован в английский клуб. У специалиста уже был разговор на эту тему с владельцем клуба из Дании."Руководители "Мольде" поддержали меня в дальнейшем сотрудничестве с "Манчестер Юнайтед". Их поддержка в этом вопросе – фантастика, — признается Сульшер, которого цитирует FootballHD. – Владелец клуба так и сказал мне: "Идите, наслаждайтесь и, пожалуйста, не возвращайтесь".Напомним, что норвежский тренер возглавил "МЮ" на временной основе. Он будет работать в Манчестере до конца сезона, после чего по условиям договора должен будет вернуться обратно в "Мольде". Именно в этом клубе Сульшер работал до приглашения в "Юнайтед".Впрочем, норвежец может задержаться в Англии – на данный момент "красные дьяволы" под руководством норвежца сыграли девять матчей, выиграв восемь из них и еще раз завершив матч ничьей. Боссы "МЮ" тоже не против сохранения специалиста у себя, но для подписания с ним уже полноценного контракта они поставили ему условие – обыграть французский "Пари Сен-Жермен" по итогам двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.