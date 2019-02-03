Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался от остановки сердца в ночь на воскресенье после выступления в Ижевске. Скорая помощь, вызванная зрителями, не смогла реанимировать музыканта.

Свидетели рассказали о последних минутах жизни Децла. Кирилл Толмацкий (сценический псевдоним Децл) приезжал в Удмуртию на частную вечеринку, которую устроил владелец одного из ижевских автосалонов в честь дня рождения. Супруга именинника, на чьем юбилее выступал Децл, Аделия Усманова рассказала, что на концерте настроение у артиста было отличное. "Я пришла в его гримерку, чтобы сказать ему спасибо. В гримерке ему стало плохо. Мы тут же вызвали скорую. Затем реанимация. Мы сделали все возможное", — написала Усманова в Instgram.Другой участник вечеринки рассказал, что во время выступления музыкант не жаловался на самочувствие. "Концерт прошел хорошо", — приводит слова очевидца РИА Новости. Толмацкому стало плохо уже после выступления, когда он вернулся в гримерку, добавляет агентство."Интерфакс", ссылаясь на неназванный источник, сообщает, что тело музыканта без признаков жизни было обнаружено в курилке.Российский рэпер Децл ушел из жизни в ночь на воскресенье после выступления в Ижевске, в ресторане Posh. Остановка сердца зафиксирована в час ночи по местному времени (00.00 по Москве). Музыканту было 35 лет.Коллеги-музыканты выразили свои соболезнования родным и близким Децла. Рэпер Баста, с которым у Толмацкого был затяжной конфликт, в своем Instagram написал: "Искренне жаль. Это большое несчастье".Посмотреть эту публикацию в InstagramНе стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память.Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 2 Фев 2019 в 9:24 PSTЛидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров посвятил скончавшемуся рэперу стихотворение. В комментариях к посту, размещенному в Instagram, подписчики Шнура поделились своими эмоциями и воспоминаниями о Децле: "Любимый артист детства", "Будто вырвали что-то из груди", "Положительный человек с глубоким пониманием мира", "Спасибо за детство! Навсегда в сердце".Минздрав Удмуртии подтвердил факт смерти рэп-исполнителя Децла, Следтвенный комитет начал проверку обстоятельств смерти музыканта. Тело рэпера доставлено в морг, осматривается место происшествия, назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинская.Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве, в семье российского продюсера Александра Толмацкого. Является автором нескольких музыкальных альбомов, обладатель премии "Золотой граммофон-2001".Толмацкий был одним из первых в России, кто стал исполнять музыку в стиле рэп. Пик популярности артиста пришелся на начало 2000-х годов. Дебютный диск музыканта "Кто? ты" входит в число самых продаваемых альбомов в России, тираж превысил миллион экземпляров. За этот диск Децл получил премию Record-2000 в номинации "Дебют года". Клипы на песни с этого диска (такие, как "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь") несколько недель занимали верхние строчки в чартах на радио и телевидении.За вторую пластинку "Уличный боец" рэпер получил несколько музыкальных премий, в том числе премию канала МУЗ-ТВ, "Стопудовый хит" и MTV Music Awards.Последний альбом Децла "Неважно, кто там у руля" вышел в 2018 году.