Участницы телестройки решили показать то, чем одарила их матушка природа. Красотки из шоу Дом-2 продемонстрировали эротический танец, но их старания никто не оценил.

Участницы телестройкирешили показать то, чем одарила их матушка природа. Красотки из шоу "Дом-2" продемонстрировали эротическийтанец, но их старания никто не оценил.18-летняя Яна Шевцова,которая успела зарекомендовать себя как девушка с низкой социальнойответственностью, и новенькая участница, имя которой не вспомнили даже самыезаядлые поклонники телестройки, решили поразить жителей поляны пикантным номером.Для этого звезды шоу "Дом-2" разделись до нижнего белья.После красотки забралисьбосыми ногами на обеденный стол и принялись вилять бедрами в такт музыке. Отметим, что эротическое шоу обошлось без аншлага. Звезд публичного "Дома-2" не удивишь танцами голышом.Меж тем, у поклонниковтелестройки выходка участниц вызвала омерзение. Многие не понимали, как18-летние девушки могут выглядеть такими "потасканными". Тот факт, что красоткиходят грязными ногами там, где другие едет, и трясут своими "несвежимипельменями" над тарелками, тоже показался отвратительным зрителям ."Можно потом смело столыдезинфецировать😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", "Они думаютчто это красиво? Двигаются как две коровы и выглядят как две прости господи. 👇👇👇👇👇", "Дикие пляски брачного неликвида", "А потом на этом столе жратьбудут! Свиноты!", "Да блин. Откуда у Яны( или как ее там) цилюлит ? Онаже молодая ( вроде)..", "😂😂😂они думают что они великолепны ?😂не туда пришли, свернули с трассы не в ту сторону","Вроде и фигуры норм, но прям воняет от них грязью. Фу", – писалипоклонники шоу под видео размещенном в Instagram-аккаунте dom2_reality.