Участницы телестройки
решили показать то, чем одарила их матушка природа. Красотки из шоу Дом-2 продемонстрировали эротический
танец, но их старания никто не оценил.
Участницы телестройки
решили показать то, чем одарила их матушка природа. Красотки из шоу "Дом-2" продемонстрировали эротический
танец, но их старания никто не оценил.
18-летняя Яна Шевцова,
которая успела зарекомендовать себя как девушка с низкой социальной
ответственностью, и новенькая участница, имя которой не вспомнили даже самые
заядлые поклонники телестройки, решили поразить жителей поляны пикантным номером.
Для этого звезды шоу "Дом-2" разделись до нижнего белья.
После красотки забрались
босыми ногами на обеденный стол и принялись вилять бедрами в такт музыке. Отметим, что эротическое шоу обошлось без аншлага. Звезд публичного "Дома-2" не удивишь танцами голышом.
Меж тем, у поклонников
телестройки выходка участниц вызвала омерзение. Многие не понимали, как
18-летние девушки могут выглядеть такими "потасканными". Тот факт, что красотки
ходят грязными ногами там, где другие едет, и трясут своими "несвежими
пельменями" над тарелками, тоже показался отвратительным зрителям .
"Можно потом смело столы
дезинфецировать😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", "Они думают
что это красиво? Двигаются как две коровы и выглядят как две прости господи. 👇👇👇👇👇", "Дикие пляски брачного неликвида", "А потом на этом столе жрать
будут! Свиноты!", "Да блин. Откуда у Яны( или как ее там) цилюлит ? Она
же молодая ( вроде)..", "😂😂😂они думают что они великолепны ?😂не туда пришли, свернули с трассы не в ту сторону",
"Вроде и фигуры норм, но прям воняет от них грязью. Фу", – писали
поклонники шоу под видео размещенном в Instagram-аккаунте dom2_reality.