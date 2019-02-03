Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался после выступления на частной вечеринке в столице Удмуртии. Врачи пытались оказать помощь, однако были вынуждены констатировать смерть артиста в ночь на воскресенье, 3 февраля.

Один из очевидцев запечатлел на видео последние секунды жизни рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), скончавшегося в ночь на воскресенье, 3 февраля, в Ижевске.Как сообщалось ранее, артист прибыл в Удмуртию, чтобы выступить на частной вечеринке в ресторане Posh. В роли заказчика выступил владелец одного из ижевских автосалонов, решивший отпраздновать свой день рождения.После концерта в гримерке Децлу стало плохо, прибывшие медики из скорой помощи сделали все возможное, однако около полуночи они были вынуждены констатировать его смерть в связи с остановкой сердца.Кирилл Толмацкий умер в возрасте 35 лет. Некоторое время назад в интервью он говорил, что "хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров". Всего же он собирался прожить "минимум 450 лет".