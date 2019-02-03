Американский президент Дональд Трамп утверждает, что глава Венесуэлы Николас Мадуро некоторое количество месяцев назад просил его о встрече и получил отказ. Я отказал ему, потому что мы очень далеко зашли в этом процессе, - отметил Трамп в интервью в программе Face the Nation на телеканале CBS.

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что глава Венесуэлы Николас Мадуро "некоторое количество месяцев назад" просил его о встрече и получил отказ. "Я отказал ему, потому что мы очень далеко зашли в этом процессе", — отметил Трамп в интервью в программе Face the Nation на телеканале CBS.По его словам, он "тогда решил — нет, так как в Венесуэле происходит так много вещей, которые по-настоящему ужасны". А ведь Венесуэла была самой богатой страной из всех в той "очень важной части света". А теперь там, по словам Трампа, нищета, страдания, преступность и тому подобные вещи."Там есть молодой и энергичный джентльмен" — оппозиционер Хуан Гуайдо, отметил Трамп, — но есть и другие люди из той же самой группы приверженцев демократии. "Если говорить о демократии — это действительно демократия в действии", — добавил американский президент.Использование в Венесуэле американских военных остается одним из вариантов, отметил также Трамп. Однако, по его мнению, процесс перехода власти в Венесуэле — "очень большие, огромные протесты" — уже набрал ход, и нужно лишь подождать и понаблюдать.Возможность отправки американских военных в Венесуэлу прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По его словам, если это случится, то будет расценено как акт иностранной агрессии. Для легитимного пребывания иностранных войск на территории суверенного государства существуют всего два основания, напомнил депутат: решение Совета Безопасности ООН или приглашение действующего главы государства."Насколько я понимаю, Мадуро вряд ли позовет американские войска к себе на территорию, а оппозиционный лидер не имеет полномочий на принятие подобных решений", — заявил Морозов РИА Новости. Так что, если это произойдет, это будет "трагичное решение, которое повлечет за собой большие жертвы среди мирного населения", отметил он, добавив, что Америка "в очередной раз будет выглядеть ворошителем и агрессором".Ранее Николас Мадуро заявил, что он — единственный конституционный президент Венесуэлы. Выступая накануне на митинге своих сторонников в Каракасе, он напомнил, что был избран народом, а выборы были свободными. Он также выступил с инициативой о проведении в Венесуэле досрочных парламентских выборов. "Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", — сказал Мадуро, уточнив, что предложение о досрочных выборах сейчас находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы. Затем к участию в его обсуждении будет приглашено население страны.