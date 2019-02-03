США начали войну в Ираке в 2003 году из-за неверных данных американской разведки, заявил президент Дональд Трамп. Поэтому он не считает себя обязанным соглашаться с выводами разведчиков.

США начали войну в Ираке в 2003 году из-за неверных данных американской разведки, заявил президент Дональд Трамп. Поэтому он не считает себя обязанным соглашаться с выводами разведчиков.Как заявил американский лидер в интервью телеканалу CBS, занимавший 15 лет назад пост президента США Джордж Буш поверил разведданным о том, что у Саддама Хусейна в Ираке есть разное оружие массового уничтожения. Из-за этого американцы ввязались в войну. "Мы потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке и потеряли людей", — заявил Трамп.Вот и сейчас президент не согласен со своей разведкой в нынешней оценке угроз со стороны Ирана. "Это ужасная страна, которая убивает множество людей", — сказал он.Вместе с тем Трамп заявил, что доверяет своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону, хотя он также работал в администрации Джорджа Буша-младшего в период начала кампании в Ираке.