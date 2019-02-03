Прославленные юмористы
спасли зрителей от гриппа. На концерте коллектива Уральские пельмени
раздавали средства защиты.
Прославленные юмористы
спасли зрителей от гриппа. На концерте коллектива "Уральские пельмени"
раздавали средства защиты.
В Екатеринбурге, куда
знаменитости приехали с концертом сейчас эпидемия. Из-за вспышки гриппа закрыты
все учебные заведения.
Чтобы не допустить
массового заражения среди своих зрителей "Уральские пельмени" решили выдать им медицинские
маски. Артистов так вдохновила эта идея, что они похвастались ею в соцсетях.
Ролик был опубликован на
официальной странице "Пельменей" в Instagram.
На кадрах можно увидеть, как все присутствующие в зале сидят в масках.
против гриппа! Не только
продлеваем жизнь с помощью смеха. А теперь и защищаем зрителей в период
эпидемии! Здоровья, друзья!😉", – указано ниже. Также на записи можно заметить одну из звезд проекта Дмитрия
Брекотина.
Большинство зрителей с энтузиазмом восприняли флешмоб и
похвалили концерт "Уральских пельменей", однако были и те, кому задумка не понравилось. В комментариях
к публикации мнения разделились.
"На сегодняшнем концерте не было масочного режима! Но никто
не чихал и не кашлял! Ура! Эпидемия пошла на убыль!😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ужасный концерт, очень жалею что дали столько
денег и получили только негативные эмоций, было всего пару шуток, концовку даже
смотреть не стали ушли раньше", "Тема "8 марта" совсем не понятна в
это время? 🤔 Думают если известные, то и так люди придут и
раскашелятся– зачем напрягаться. 😖 Нет перерыва, что тоже очень не удобно", "Сегодня
были на Шубном приговоре!!!! Ребята, вы самые классные!🤗👏👏👏", – писали обыватели посетившие шоу .