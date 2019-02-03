Прославленные юмористы спасли зрителей от гриппа. На концерте коллектива Уральские пельмени раздавали средства защиты.

Прославленные юмористыспасли зрителей от гриппа. На концерте коллектива "Уральские пельмени"раздавали средства защиты.В Екатеринбурге, кудазнаменитости приехали с концертом сейчас эпидемия. Из-за вспышки гриппа закрытывсе учебные заведения.Чтобы не допуститьмассового заражения среди своих зрителей "Уральские пельмени" решили выдать им медицинскиемаски. Артистов так вдохновила эта идея, что они похвастались ею в соцсетях.Ролик был опубликован наофициальной странице "Пельменей" в Instagram.На кадрах можно увидеть, как все присутствующие в зале сидят в масках.против гриппа! Не толькопродлеваем жизнь с помощью смеха. А теперь и защищаем зрителей в периодэпидемии! Здоровья, друзья!😉", – указано ниже. Также на записи можно заметить одну из звезд проекта ДмитрияБрекотина.Большинство зрителей с энтузиазмом восприняли флешмоб ипохвалили концерт "Уральских пельменей", однако были и те, кому задумка не понравилось. В комментарияхк публикации мнения разделились."На сегодняшнем концерте не было масочного режима! Но никтоне чихал и не кашлял! Ура! Эпидемия пошла на убыль!😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ужасный концерт, очень жалею что дали столькоденег и получили только негативные эмоций, было всего пару шуток, концовку дажесмотреть не стали ушли раньше", "Тема "8 марта" совсем не понятна вэто время? 🤔 Думают если известные, то и так люди придут ираскашелятся– зачем напрягаться. 😖 Нет перерыва, что тоже очень не удобно", "Сегоднябыли на Шубном приговоре!!!! Ребята, вы самые классные!🤗👏👏👏", – писали обыватели посетившие шоу .