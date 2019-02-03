В Германии появился новый Конор Макгрегор. Немецкий боец смешанного стиля Морис Адорф решил стать звездой ММА при помощи копирования как внешности экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), так некоторых коронных движений ирландца во время боев.

В Германии появился новый Конор Макгрегор. Немецкий боец смешанного стиля Морис Адорф решил стать звездой ММА при помощи копирования как внешности экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), так некоторых "коронных" движений ирландца во время боев.Адорф – такой же рыжеволосый боец. Для большей схожести с Макгрегором он сделал себе такую же прическу, как и у ирландца, а также отрастил бороду. Кроме того, на его груди по аналогии красуется татуировка. Единственное различие – нательный рисунок у немца не такой крупный, как у Макгрегора.My god this McGregor clone who just fought at GMC 18. It's uncanny. Real name: Maurice Adorf (now 2-0). #GMC18 pic.twitter.com/CgkZLWozRA— caposa (@Grabaka_Hitman) 2 февраля 2019 г.Копирует Адорф и повадки ирландского бойца в октагоне. Например, держит стойку боком и повторяет иные движения своего кумира. В итоге, как сообщает Life, на турнире GMC 18 копия Макгрегора из Германии одержал свою вторую победу в карьере.