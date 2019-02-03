В этом году Румыния отмечает 30-летие свержения и убийства президента Николае Чаушеску. Его арестовывают, через несколько дней спешно судят и расстреливают вместе с женой Еленой.

В этом году Румыния отмечает 30-летие свержения и убийства президента Николае Чаушеску. Его арестовывают, через несколько дней спешно судят и расстреливают вместе с женой Еленой. Казни главы государства предшествовали масштабные протесты и вооруженные столкновения на улицах румынской столицы. При этом по протестующим стреляли неизвестные снайперы. Тогда погибли около тысячи человек. А вот кто стрелял, до сих пор загадка.Холодные залы не самого популярного, но самого знакового музея современной Румынии. Бывшая воинская часть. Здесь судили и здесь же казнили Николаэ Чаушеску. Тот же стол и та же пара стульев в углу. Подсудимым сыпались обвинения одно суровее другого: пустые магазины, холод в квартирах, тотальная слежка. За геноцид собственного народа президента и его жену приговорили к расстрелу.Суд длился меньше двух часов. К стенке их поставили прямо во дворе. Солдатам сказали патронов не жалеть. Каждый из них выпустил в чету Чаушеску по целому рожку — по 30 патронов. Расправа была такой скорой, что оператор не успел во время включить камеру. Снял конец казни и как врач засвидетельствовал смерть Чаушеску."После падения коммунизма у нас появилась свобода. Хорошая или плохая, но она у нас есть. Я ни о чем не жалею. Они были злом для Румынии", — сказал Георгию Тави, участник расстрела семьи Чаушеску.Парадокс, но спустя 30 лет под следствием- — те, кто тогда свергал режим. Джелу Войкан Войкулеску — один из лидеров движения 1989 года. Сегодня прокуратура Румынии его и соратников называет не революционерами, а провокаторами, из-за которых погибли около тысячи человек."Президент заявил, что "на свободе остаются люди, руки которых в крови, что пришло время прокуроров, а не историков". И открыли уголовные дела, в том числе против меня. Нас обвиняют в том, что мы осуществили революцию. Это — месть наследников коммунистов", — уверен Джелу Войкан Войкулеску.Недавно в прокуратуру по обвинениям в преступлениях против человечности вызывали 88-летнего Иона Илиеску, который стал президентом Румынии сразу после свержения режима. Тогда, зимой 1989-го, их символом борьбы был дырявый румынский флаг. Митингующие вырезали ненавистный социалистический герб республики. Все чаще звучит версия, что на настроениях румын умело сыграли заграничные исполнители.Уверен в этом зять Николаэ Чаушеску Мирач Опран. Не просто так в страну за пару месяцев до волнений туристов въехало больше, чем за два предыдущих года."Американские, французские спецслужбы действовали свободно, без прикрытия. Они были подготовлены, чтобы свергать политический строй. Экспертизы показали: некоторые революционеры были застрелены в спину. Армия бы так не стреляла. Было найдено иностранное оружие: патроны, магазины к автоматам, которые не стояли на вооружении румынской армии", — отметил Опран.Мирач Опран видел взволнованного тестя, когда беспорядки охватили провинциальный городок Тимишоаре. В это время в Бухаресте тысячи рабочих созывают на проправительственный митинг. Со знаменами, транспарантами их привели к зданию ЦК, но вместо слов поддержки они начинают освистывать президента. Растерянный Чаушеску прерывает речь, не зная, что делать."Чаушеску остановился и перестал разговаривать, жена Елена ему говорит: продолжай. Портреты Чаушеску и знамена упали, и люди стали кричать: "Долой Чаушеску! Долой коммунизм!" – сказал Николай Морозов, корреспондент агентства ТАСС в Румынии.На ночь с 21-го на 22 декабря пришелся пик волнений. "По обочинам тротуаров было видно, что в сточные люки стекала кровь. Это я видел своими глазами", — вспоминает Морозов.Чаушеску выходить на улицу смертельно опасно. Он вместе с женой поднимается на крышу ЦК и садится в вертолет. Толпа кричит: скатертью дорога. Не успеет стемнеть, как президента схватят. Его обвиняли в убийстве 64 тысяч человек. Хотя много лет спустя было доказано, что число жертв завысили в разы, о подтасовке фактов немецкие документалисты сняли большой фильм-расследование.Трупы скупали в моргах, свозили на улицы для убедительности картинки. Иностранные каналы без остановки показывали кадры с мертвыми румынами, называя Чаушеску кровавым диктатором, который стреляет в собственный народ."Все было спланировано: и митинги, и мгновенный расстрел Чаушеску. Кому могло понравиться, что какая-то маленькая страна из Восточной Европы, какая-то Румыния так сильно выросла за 25 лет", — считает житель Бухареста Антон Георге.Румыния знала времена, когда Чаушеску звали не диктатором, а гением. Хотя все его образование — 4 класса школы. Дружил с Западом, не ссорился с Москвой. С ним за 30 послевоенных лет промышленное производство в стране выросло в сто раз.Музей в отдельно взятой квартире. Не "за" и не "против" коммунизма. Рассказ о том, как к концу 80-х изменилась жизнь среднестатистической румынской семьи. Экскурсовод Дэвид Боркин зовет нас на кухню. Только там можно говорить по душам."Стены очень тонкие, но кухня в середине квартиры, здесь меньше шансов, что соседи тебя подслушают. Тут есть радио, которое могло поймать запрещенные станции. Но если бы власти об этом узнали, вас немедленно бы забрали в Секуритате ", — рассказал Боркин.Слово, от которого у многих румын кровь до сих пор стынет. Секуритате — в переводе "безопасность". Так именовалась тайная полиция республики. Ее осведомителем был чуть ли не каждый третий житель. Накануне волнений страна шепталась об одном: продукты — по карточкам, свет — по расписанию. Тотальный дефицит. Продукция румынских предприятий идет за границу. Чаушеску нужна валюта, чтобы досрочно погасить 10 миллиардов долларов внешнего долга."Все шло на экспорт. У меня была новрожденная дочь, а я не могла купить продукты, в квартире было ужасно холодно. Мы ставили ее кроватку на кухне рядом с газовой плитой, чтобы ребенок хоть чуть-чуть согрелся", — рассказала одна из жительниц Бухареста."В Румынии произошло то, что происходило во всей Восточной Европе. Социалистический режим пал, но только в Румынии перемены были связаны с кровью, смертью, расстрелом людей. Так или иначе, но Румыния выбрала демократический путь", — подчеркнул экс-премьер-министр Румынии Петре Роман.Так совпало ,что в год 30-летия революции Румыния впервые председательствует в ЕС. От такого шефа европейцы хватаются за головы, называя происходящее катастрофой. Одна из самых коррумпированных и беднейших стран Евросоюза. Внешний долг Бухареста превышаете 100 миллиардов долларов."В то время у людей была работа. Страной гордились. Все было хорошо., бабушка и дедушка рассказывали. Тогда молодежи жилось лучше, чем сегодня", — говорят молодые румыны.Площадь перед университетом, где в 1989-м митинговали студенты. Сегодня у корпусов все внешне спокойно, но молодые специалисты ломают голову над тем, где будут работать. Из 20 миллионов румын каждый пятый уезжает на заработки за границу.Завод имени 23 августа — некогда флагман румынской промышленности. Тысячами выпускал локомотивы, вагоны, танки, машины, бытовую технику. В его цехах работали 20 тысяч человек. О былых успехах напоминают только надписи на фасадах. В развалившихся цехах только ветер гуляет. Конечно, не такого ветра перемен ждали тогдашние революционеры. "Не за это мы боролись тогда. Больно видеть, что сегодня происходит со страной", — признаются они.Власти усиленно ищут виновных. Вот и участники расстрельной команды боятся преследования. Из троих встретиться с нами согласился только один. Румынию так расшатали, что ей и 30 лет не хватило, чтобы успокоиться. В головах борьба по-прежнему идет. Соцопросы показывают: рейтинг Николаэ Чаушеску только растет. Его, когда-то диктатора, сегодня треть жителей Румынии называет лучшим политиком страны.