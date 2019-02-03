Крыша исторического здания обрушилась в Твери. Предположительно, конструкции рухнули из-за большого количества снега. В самом доме людей не было, так как его еще 14 лет назад признали аварийным.

Крыша исторического здания обрушилась в Твери. Предположительно, конструкции рухнули из-за большого количества снега. В самом доме людей не было, так как его еще 14 лет назад признали аварийным.Однако к нему примыкает еще одно здание, сообщает телеканал "Россия 24". В нем проживают 200 человек. Сейчас проверяют вероятность обрушения этого дома. Здание является частью исторического комплекса "Морозовский городок", который построили больше ста лет назад.Известен дом с обрушившейся крышей еще и тем, что там родился известный шансонье Михаил Круг. Кстати, это уже не первое ЧП с этим зданием. Летом прошлого года в нем же произошло обрушение перекрытий с первого по четвертый этажи.