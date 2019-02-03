В одном из терминалов лондонского аэропорта Хитроу задержан мужчина, которого заподозрили в создании угрозы общественной безопасности. Полиция среагировала на сообщения о человеке с ножом в третьем терминале аэропорта в семь часов утра. Подозреваемого быстро задержали, сообщается, что это молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет.

В одном из терминалов лондонского аэропорта Хитроу задержан мужчина, которого заподозрили в создании угрозы общественной безопасности. Полиция среагировала на сообщения о человеке с ножом в третьем терминале аэропорта в семь часов утра. Подозреваемого быстро задержали, сообщается, что это молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет.Представитель полиции позже сообщил, что у подозреваемого обнаружили предмет из металла, но не нож. Задержанный находится под стражей в одном из полицейских участков на западе Лондона, пишет The Mirror. "Данных о пострадавших в результате инцидента нет, огнестрельное оружие не применялось", — добавил представитель полиции.Накануне в международном терминале аэропорта австралийского Брисбена эвакуировали пассажиров из-за вооруженного мужчины, который ворвался в здание. По сообщению местных СМИ, мужчина размахивал ножом и угрожал взорвать терминал. После эвакуации людей ситуацией занялся спецназ. Позже полиция штата Квинсленд, административным центром которого является Брисбен, сообщила, что правонарушитель задержан. Сообщалось об отсутствии данных о раненых среди гражданских лиц или полицейских.