Стало известно, что россиянин Валерий Иванов был замучен насмерть в украинской тюрьме подо Львовом. Следственный комитет России завел по факту уголовное дело.

Стало известно, что россиянин Валерий Иванов был замучен насмерть в украинской тюрьме подо Львовом. Следственный комитет России завел по факту уголовное дело. Полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов объявил, что проведенная экспертиза доказала, что причина смерти — пытки. Ранее из Киева заявляли, что наш Валерий Иванов погиб в тюрьме от несчастного случая, мол, упал, ударился головой об пол и умер.Верилось в это с трудом, ведь все помнят кадры допроса Валерия Иванова на Украине, отснятые еще в 2015 году: глаза еле открываются — узника жестоко избивали.Валерий Иванов — настоящий герой-доброволец. Уроженец Северодвинска Архангельской области. Когда на Украине разразилась гражданская, отправился на Донбасс помогать его защитникам. Не за деньги. Попал в плен, получил 12 лет, но даже под пытками остался верен себе и тем, кого защищал. "Я не наемник. Я не за деньги иду. Иду защищать по своим принципам", — говорил Иванов.Валерия так и не сломили, но пытали до последнего. Одна из пыток — инсценировка обмена. В декабре 2017-го в канун Нового года его посадили в автобус и вместе с другими россиянами повезли на обмен. В последний момент Валерия Иванова из автобуса вывели и опять вернули в тюрьму. Подо Львовом продолжили пытать."То, что показала экспертиза, шокировало даже бывалых. Поэтому сейчас будут предприниматься по дипломатическим каналам соответствующие шаги для того, чтобы международное сообщество в очередной раз на основе фактов убедилось в том, что киевский режим, конечно, находится вне правового поля", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Храм в родном Северодвинске. У гроба героя-добровольца — однополчане и простые жители города. Похороны Валерия Иванова прошли в декабре. О результатах экспертизы стало известно недавно.На Украине тем временем продолжают незаконно удерживать журналиста Кирилла Вышинского, а на его адвоката Андрея Доманского оказывают давление — от неожиданных обысков до угроз завести уголовное дело и таким образом отстранить от защиты Вышинского. В тюрьме Кирилла по абсурдному обвинению в госизмене гноят уже с мая прошлого года.