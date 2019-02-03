Марат Башаров прокомментировал
избиение супруги Елизаветы Шевырковой спустя месяц после скандала. Артист отметил,
что это глупые слухи.
Марат Башаров прокомментировал
избиение супруги Елизаветы Шевырковой спустя месяц после скандала. Артист отметил,
что это глупые слухи.
Башаров сообщил,
что новость о том, что он избил свою жену и та попала в больницу, его очень развеселила. Артист
отрицает конфликт с супругой.
"Мы читаем и вместе смеемся над
этими обвинениями. Но знаете, раз говорят – значит, помнят", – прокомментировал
ситуацию Башаров корреспондентам программы "Ты не поверишь!"
Примечательно,
что Марат долго не выступал с опровержением. Более того, сообщалось, что после
скандала супруги разъехались: артист уехал с дочерью в отпуск в Европу, а
Елизавета осталась в Москве.
Напомним, в
конце декабря 2018 года Сеть всколыхнуло известие о том, что популярный актер
Марат Башаров избил свою жену, в результате чего последняя была госпитализирована. О
конфликте прессе рассказал брат Елизаветы Шевырковой. Родственник супруги
артиста все еще не отказывается от своих слов.