Марат Башаров прокомментировал избиение супруги Елизаветы Шевырковой спустя месяц после скандала. Артист отметил, что это глупые слухи.

Марат Башаров прокомментировализбиение супруги Елизаветы Шевырковой спустя месяц после скандала. Артист отметил,что это глупые слухи.Башаров сообщил,что новость о том, что он избил свою жену и та попала в больницу, его очень развеселила. Артистотрицает конфликт с супругой."Мы читаем и вместе смеемся надэтими обвинениями. Но знаете, раз говорят – значит, помнят", – прокомментировалситуацию Башаров корреспондентам программы "Ты не поверишь!"Примечательно,что Марат долго не выступал с опровержением. Более того, сообщалось, что послескандала супруги разъехались: артист уехал с дочерью в отпуск в Европу, аЕлизавета осталась в Москве.Напомним, вконце декабря 2018 года Сеть всколыхнуло известие о том, что популярный актерМарат Башаров избил свою жену, в результате чего последняя была госпитализирована. Оконфликте прессе рассказал брат Елизаветы Шевырковой. Родственник супругиартиста все еще не отказывается от своих слов.