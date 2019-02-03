Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 125 человек. Ночью в субботу скончался еще один пострадавший во время взрыва, который получал медицинскую помощь в Мехико.

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 125 человек. Такие данные сообщает мексиканский институт социального страхования.Ранее СМИ сообщали о 120 погибших. Как уточняется, ночью в субботу скончался еще один пострадавший во время взрыва, который получал медицинскую помощь в Мехико. У всех пострадавших, доставленных в больницы после случившегося, имелись ожоги по меньшей мере 40 процентов площади тела, передает РИА Новости.18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго произошли мощный взрыв и пожар. Представители мексиканской государственной нефтяной компании Pemex официально подтвердили, что причиной взрыва на трубопроводе стала незаконная врезка. Сотни людей пришли к месту намеренной врезки или утечки топлива с бидонами и канистрами и наполняли их, когда прогремел взрыв.