Кирилл Толмацкий, который прославился под сценическим псевдонимом Децл, планировал инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на острова. Об этом рэпер рассказал а своем давнем интервью, которое откопали журналисты.

Кирилл Толмацкий, который прославился под сценическим псевдонимом Децл, планировал инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на острова. Об этом рэпер рассказал а своем давнем интервью, которое "откопали" журналисты.Отвечая на вопрос, что ему интересно изучать для своего развития, Децл заметил, что полезно учить разные языки. Кирилл заявил, что "в мире так много всего интересного, что жизни на все не хватит".После этого музыкант произнес слова, которые сейчас выдают как мистическое пророчество. "Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой", – сказал Толмацкий в беседе с журналистом портала infovoronezh.ru.Поклонники были шокированы леденящим душу совпадением. "Просто жуть", – написал один из пользователей Сети.Напомним, что рэпер Децл умер 3 февраля 2019 года после выступления в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.