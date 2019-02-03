По результатам соцопроса, почти 90% японцев не верят в то, что премьер-министр страны Синдзо Абэ сможет решить так называемую проблему северных территорий с островами Курильской гряды за время нахождения у власти.

По результатам соцопроса, почти 90% японцев не верят в то, что премьер-министр Синдзо Абэ сможет решить так называемую "проблему северных территорий" с островами Курильской гряды за время нахождения у власти.Опрос, проведенный агентством Киодо, показал: 88,2% респондентов считают, что "вопрос с островами" не будет разрешен при Синдзо Абэ. Положительный ответ при проведении опроса выбрали лишь 7,3%.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Япония отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы по претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Лидер либерал-демократов Японии Абэ занимает пост премьер-министра с 2006 года и является единственным японским политиком послевоенного периода, повторно назначенным на этот пост после пятилетнего перерыва. Скорее всего, он останется на своем посту до 2021 года — сторонники-однопартийцы не раз требовали дать ему больше времени для проведения экономических реформ и организации в Токио летней Олимпиады-2020.