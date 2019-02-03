Следком задержал владельца автобуса, перевернувшегося под Калугой. Это индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области.

Следком задержал владельца автобуса, перевернувшегося под Калугой. Это индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области.Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.Ранее сообщалось об опознании жертв аварии. Ими стали трое детей и четверо взрослых. Об этом сообщили в правоохранительных органах.Утром в Калужской области разбился автобус, который вез участников детского коллектива "Колибри" на выступление в фестивале. Всего в салоне находились 45 пассажиров, более 30 человек госпитализированы.Следователи изымают документацию, имеющую значение для следствия, в том числе устанавливается техническое состояние автобуса.