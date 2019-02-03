Известный актер Станислав Садальский высказался о конфликте Максима
Галкина и Лии Ахеджаковой. Он считает, что две знаменитости грязно пиарятся, упрекая
друг друга.
Известный актер Станислав Садальский высказался о конфликте Максима
Галкина и Лии Ахеджаковой. Он считает, что две знаменитости грязно пиарятся, упрекая
друг друга.
"Скандал между Галкиным и Ахеджаковой не более чем
заигрывание. Это "жеваные пирожки", из-за которых деградирует наша культура", – жестко унизил он артистов.
Меж тем, юморист Геннадий Хазанов склоняется на сторону коллеги
Галкина. Он отметил, что пародисту не надо брать разрешения у прототипа, так
как он имеет право шутить в адрес кого угодно, не согласовывая свои выступления
ни с кем. При всей моей любви к Ахеджаковой я считаю, что здесь она проявила
сильную эмоциональность", – заметил он.
Такой же позиции придерживается музыкальный критик Сергей
Соседов. Он видел номер своими глазами и не заметил в нем нечего криминального.
По его мнению, Лия Меджиидовна не заметила, что пародист подчеркнул "важность
ее фигуры". Журналист отметил, что своим заявлением Ахеджакова показала, что у
нее нет чувства юмора. Об этом сообщает.
Напомним, Лия Ахеджакова стала героем передачи на
YouTube-канале "Культура памяти". Артистка отметила в интервью, что
нетерпима к тому, что о ней говорят в Сети, или тому, как ее изображают на
телевидении. "Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкин
пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, как
я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу
поговорить!" Это не по возрасту", – подчеркнула Лия Ахеджакова.