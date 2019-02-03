Известный актер Станислав Садальский высказался о конфликте Максима Галкина и Лии Ахеджаковой. Он считает, что две знаменитости грязно пиарятся, упрекая друг друга.

Известный актер Станислав Садальский высказался о конфликте МаксимаГалкина и Лии Ахеджаковой. Он считает, что две знаменитости грязно пиарятся, упрекаядруг друга."Скандал между Галкиным и Ахеджаковой не более чемзаигрывание. Это "жеваные пирожки", из-за которых деградирует наша культура", – жестко унизил он артистов.Меж тем, юморист Геннадий Хазанов склоняется на сторону коллегиГалкина. Он отметил, что пародисту не надо брать разрешения у прототипа, таккак он имеет право шутить в адрес кого угодно, не согласовывая свои выступленияни с кем. При всей моей любви к Ахеджаковой я считаю, что здесь она проявиласильную эмоциональность", – заметил он.Такой же позиции придерживается музыкальный критик СергейСоседов. Он видел номер своими глазами и не заметил в нем нечего криминального.По его мнению, Лия Меджиидовна не заметила, что пародист подчеркнул "важностьее фигуры". Журналист отметил, что своим заявлением Ахеджакова показала, что унее нет чувства юмора. Об этом сообщает.Напомним, Лия Ахеджакова стала героем передачи наYouTube-канале "Культура памяти". Артистка отметила в интервью, чтонетерпима к тому, что о ней говорят в Сети, или тому, как ее изображают нателевидении. "Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкинпользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, какя пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочупоговорить!" Это не по возрасту", – подчеркнула Лия Ахеджакова.